東京オリンピックのスポーツクライミング女子複合で銀メダルを獲得した野中生萌が、衝撃のムーブを見せた。まるで無重力のようなダイナミックジャンプに会場からは大きな歓声が上がった。【映像】まるで無重力…ダイナミックなムーブの圧巻シーン世界のトップクライマーが一堂に会する「IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025」が10月23日に開幕。初日には『ボルダー』と『リード』の予選が行われ、日本代表チームのキ