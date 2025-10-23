面識のある70代の男性の顔面を殴りけがをさせたとして、高知県警は10月23日、傷害の疑いで高知市の40代の男を逮捕しました。傷害の疑いで逮捕されたのは、高知市横浜の無職・繫山 徹容疑者（49）です。警察官によりますと、繫山容疑者は23日午前7時25分頃、高知市帯屋町一丁目の路上で、高知市の70代の男性の顔面を数回殴り、口から出血させるなどのけがを負わせた傷害の疑いが持たれています。繫山容疑者は、犯