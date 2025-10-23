ＤｅＮＡとの競合の末、ソフトバンクが交渉権を獲得した佐々木（米スタンフォード大）は、岩手・花巻東高時代から強打者として注目され、米国１年目は５２試合で７本塁打を放った。来夏の米大リーグのドラフト会議でも指名対象になり、今後の入団交渉に注目が集まりそうだ。くじを引き当てた城島健司チーフベースボールオフィサー（ＣＢＯ）は「（１位指名は）日本のプロ野球界に彼が必要だというメッセージ」と語り、本人と電