プロ野球ドラフト会議（23日）で広島が1位指名し、交渉権を獲得した仙台大・平川蓮（21）。右投げ両打ちの外野手で、身長187cm、体重91kgという恵まれた体格に、50m5秒9の俊足、遠投は約120mの強肩を兼備。走高跳でも2ｍ超をクリア（大学1年時）するなど、抜群の身体能力が自慢だ。【一覧】ドラフト12球団の1位指名選手創価大・立石は最多3球団競合の末阪神、石垣元気はロッテ、佐々木麟太郎はソフトバンクが交渉権平川が野球を