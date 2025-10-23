「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）オリックスから育成ドラフト４位指名を受けた渡辺一生投手＝仙台大＝は、うれし泣きで会見場に登場した。目に光る涙をぬぐいながら、「高校３年生の時は育成でも叶わなかった。親元を離れて４年間野球をやってきて、たくさんの人に迷惑をかけた」と思いがあふれた。ようやく開いたプロへの入り口。「もう指名されないと思って待っ