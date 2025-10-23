11月にWOWOWで放送・配信となる海外ドラマの新作を一挙紹介！人気ドラマ『クリミナル・マインド』のシーズン17が到着するほか、ミステリーの有名キャラクターを新たに映像化した『MAIGRET／主任警部メグレ』、全米を震撼させた実在のシリアルキラーの狂気に迫る『殺人鬼ジョン・ゲイシー〜仮面を被った悪魔〜』がリリースとなる。