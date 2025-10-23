23日夕方、石川県羽咋市の神社の近くで子どもが子グマ1頭を目撃しました。市は、近くの住民に注意を呼びかけています。23日午後5時ごろ、羽咋市尾長町の尾長神社近くで、子どもが子グマ1頭を目撃し、親が市に連絡しました。クマの大きさなどは分かっておらず、市は、周辺をパトロールしましたが、発見できなかったということです。現場は、羽咋駅から北西におよそ3.7キロの住宅や田畑が広がる地域で、市が注意を呼びかけています。