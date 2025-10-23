俳優の新木優子さんは10月22日、自身のInstagramを更新。バラエティー番組『アナザースカイ』（日本テレビ系）の撮影で訪れたスペインでのオフショットを公開し、注目を集めています。【写真】新木優子のスタイル引き立つデニムコーデスペインを満喫！新木さんは「スペインの思い出写真をぎゅっと」とつづり、13枚の写真を掲載。写真には、白いレースのブラウスにデニムを合わせたコーディネートや黒いノースリーブトップス、カ