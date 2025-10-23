全身性自己免疫疾患である「膠原病」は、ひとつの疾患の名前ではなく、共通する性質を持ついくつかの疾患の総称です。臓器そのものに異常が生じるのではなく、細胞と細胞を結びつける結合組織の膠原線維（コラーゲン）に異常が生じる病気であり、膠原病という名称は、この「膠原」に由来しています。また、膠原線維は全身に存在しているため、関節や筋肉、臓器など様々な箇所に症状が現れてしまいます。膠原病の代表的な疾患として