活気ある掛け声や人の温かさにあふれる商店街や市場は、地域の暮らしや文化が息づく場所です。新鮮な食材やご当地グルメ、昔ながらの雰囲気など、歩くだけでワクワクする魅力が詰まっています。All About ニュース編集部では、2025年10月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「商店街・市場に関するアンケート」を実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい秋田県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介しま