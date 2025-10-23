朝晩が冷え込むようになり「鍋の季節」となってきました。今、その鍋に欠かせない白菜やレタスなど「鍋野菜」が平年よりも安くなっています。お手頃価格はいつまで続くのでしょうか。■“鍋シーズン”が到来鍋のグツグツと煮える音が、“季節の変わり目”に恋しくなります。気温がグッと下がると、誘われるように大勢の客でにぎわう東京・両国のちゃんこ鍋専門店。ランチタイムに一口ほおばれば、一気に温まります。ランチに鍋「鍋