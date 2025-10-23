前橋競輪のG1「第34回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」は初日を終えた。地元の佐々木悠葵（30＝群馬）が赤板から駆けて、最後は恩田に差されたが2着に粘った。内容十分の1走目に「流れに乗って行こうという感じだった。もうちょっと楽に駆けたい」と、いつも通り最小限の言葉で振り返った。今回は地元のG1で当然、仕上げに余念がない。調整過程について聞かれると「8、9月は体力を上げる練習をしていて、あとは自