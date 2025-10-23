元宝塚歌劇団宙組娘役の遥羽ららが23日、自身のインスタグラムを更新。第2子女児出産を報告した。遥羽は「私事ではございますが、先日愛おしくて大切な家族が増えました第二子となる女の子です」と報告。「2歳児と新生児との生活にすでにバタバタの日々ですが、2人の成長の一瞬一瞬を見逃さないように日々を丁寧に大切に過ごしていきたいと思います」とし、「久しぶりの新生児は小さくて、ほにゃほにゃしてて尊い…お兄