ウクライナ南部のザポリージャ原発＝2023年6月（ロイター＝共同）【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は23日、ロシアが占拠し、外部電源の喪失が続いていたウクライナ南部ザポリージャ原発の電源が1カ月ぶりに復旧したと明らかにした。2022年のロシアによるウクライナ侵攻以降、外部電源の喪失は10回目。これまでは数日以内に復旧していたが、今回の喪失期間は過去最長だった。グロッシ氏は原子力の安全