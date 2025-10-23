「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）広島からドラフト５位指名を受けた赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝は同級生の背中を追いかけてきた。天理時代は日本ハムの達の控え投手。「達がプロの基準。４年間、達がいたから頑張れた」とプロで投げ合えることを心待ちにした。仏教大の野球部へ入部したのも達が導いてくれた。仏教大の田原前監督が天理の練習試合を視察し、赤木