韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「복사（ポッサ）」の意味は？「복사（ポッサ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、コンビニでできること。「복사（ポッサ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「コピー」でした！「복사（ポ