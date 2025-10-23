◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）今年のドラフト会議が全て終了。支配下で７３人、育成では４３人が指名された。一方で、指名がなかった主な選手は以下の通り。【投手】吉川陽大仙台育英黒木大地帝京江藤蓮未来富山鏡悠斗滋賀学園中野大虎大阪桐蔭宇佐見球児西条松永大輝白鴎大渡辺向輝東大高須大雅明大バデ