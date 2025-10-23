サッカーのスペイン1部レアル・ソシエダードは23日、セビリア戦（24日）に向けた招集メンバー25人を発表し、左足首を負傷しているMF久保建英は外れた。別メニュー調整が続き、2戦連続の欠場になる。久保は日本代表で米国に遠征した9月6日の親善試合メキシコ戦で患部を痛めて回復が遅れ、日本国内で親善2試合を戦った今月の代表招集では14日のブラジル戦のみ出場。後半9分までプレーした。クラブ復帰後は順調に見えたが、19日