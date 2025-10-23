前橋競輪のG1「第34回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」は初日を終えた。2着までが準決フリーパスのローズカップへ進める特選10R。地元地区の菊池岳仁（25＝長野）が、さすがの走りを披露した。最終ホームでは後方となったが豪快に捲り上げると、番手から捲り出ていた寺崎をゴール寸前で捉えた。「清水さんが仕掛けたところを目がけ、気持ちを入れて動けた。行き切れているので（状態も）いいのかな。（8月）富山か