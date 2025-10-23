全国各地で相次ぐクマの被害。岩手県盛岡市では23日朝、市役所付近など市の中心部に出没しました。あいまいになる、人間とクマの生活圏の境界。なぜ市街地での出没が相次いでいるのか、取材しました。■盛岡駅から1.5キロ市の中心部にクマ出没クマが連日出没している岩手県盛岡市。記者「通勤通学時間帯の盛岡市中心部に、クマが出没しました。クマは中津川の河川敷、ヤブの中に入ってるようです」潜んでいるのは、ヤブの中。す