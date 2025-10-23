秋田県湯沢市のＪＲ湯沢駅近くで２０日朝に男性を襲った後、民家に入り込んだクマは４日目に入った２３日も家の中にとどまっている。市は玄関にハチミツなどを入れた箱わなを設置して捕獲を試みているが、クマが出てくる様子はなく、膠着（こうちゃく）状態が続いている。２３日に開かれた市の対策会議では、２２日の午前中に民家の中にいるクマの姿を警察官が目視で確認したことが報告され、箱わなで捕獲を続けることを決めた