お子さんの送迎をめぐって、近所のママ友とトラブルになったという投稿者さん。投稿者さんの地域は徒歩だと学校まで50分も掛かるため、家庭が車で送迎をする家庭が多いそうです。『近所のママから「小学生の迎えを代わりばんこでやらない？」と声を掛けられた。でも人様の子どもを自分の車に乗せて、万が一事故にでもあったら責任が取れないので、断ったら不機嫌になった』気まずい空気に、「断った私が悪いの？」と不安になった投