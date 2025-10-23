私（カナ）は結婚して16年。夫のマサトとユウマ（中1）、レイ（小5）、タクト（小2）と暮らしてきました。ある日義母に大病が見つかり、夫には20年以上引きこもっているお兄さんがいることを知らされました。夫が義実家と繋がっているかぎり、私たち家族はその問題と無関係ではいられません。離婚するしかないと思いました。しかしレイが私の決意に気付き、中学受験をやめると言い出します。そんななか、夫が私に向かって深々と頭