西武の西口文也監督（53）がドラフト会議で1位指名し、交渉権を獲得した明治大学の小島大河捕手（21）の元を訪れ、指名の挨拶を行った。一目見て「期待ができるな」と感じたという西口監督は、あらためて「打てる捕手ということで、今、チームの打力が弱い中で、本当に期待している」と高い評価を口にした。また、将来的には「『ライオンズといえば小島』と言われる、ライオンズの顔になってほしい」とした上で、小島本人に直