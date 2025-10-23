「ボディラインが綺麗」さだまさしの姿とは...シンガーソングライターのさだまさし(73)=長崎県出身=がインスタグラムを更新。?グラマーショット?が話題を呼んでいる。石川県・千里浜の道の駅に設置された2種類の顔出しパネルから顔をのぞかせた写真を投稿。1つ目は、「羽咋の里山いただきます！」と書かれたご当地パネル、2つ目は、「千里浜の海を楽しむ」と記されている。特に注目されているのは、黄色のビキニ姿のサーファ