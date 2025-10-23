視覚障害者に音声で情報を届ける高崎市のボランティア団体が発足４０年を迎え記念式典を開きました。 今年で活動４０周年を迎えた高崎朗読奉仕会は広報紙や市議会だよりなどを朗読した音源を視覚障害者や読書が困難な人に届けています。文字を朗読する音訳ボランティアの養成講座を修了した６３人が活動し、ＣＤなどを利用者の自宅に郵送しています。 ２３日の記念式典には、会員をはじめ音訳ＣＤの利用者など５５人が出席しまし