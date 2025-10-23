「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）１位指名では阪神ＯＢが４人も壇上に登場する珍事が発生。特に創価大・立石正広内野手の抽選では全員が阪神在籍経験があるＯＢ対決となった。立石の抽選で壇上に上がったのは広島・新井監督、日本ハム・新庄監督、そして阪神・藤川監督。いずれもタテジマのユニホームを身にまとった経験があり、異例の対決は一番最後にクジを引い