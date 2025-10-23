中国共産党の重要会議「4中全会」が終了し、アメリカとの対立が続くなか、中国独自の科学技術レベルを大幅に高める方針などが示されました。習近平国家主席らが出席し、北京で今月20日から開かれていた共産党の重要会議「4中全会」が、きょう終了しました。国営・新華社通信によりますと、会議では来年から2030年までの経済政策、「第15次5カ年計画」の骨格が採択されました。具体的には、中国独自の科学技術を大幅に向上させ、「