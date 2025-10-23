新日本プロレス２３日の後楽園大会で「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」が開幕。Ａブロック公式戦で高橋ヒロム（３５）、外道（５６）の「外道夢道」がクラーク・コナーズ（３２）、永井大貴（２２）組を下し白星発進を飾った。ヒロム属する「無所属」と外道属する「バレットクラブ・ウォー・ドッグス（ＷＤ）」の両ユニットが、１３日両国大会で電撃和解。この流れを受けて結成された異色タッグは初戦で、同じく無