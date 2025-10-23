霧島市で23日未明、で、亡くなったのは、霧島市に住む24歳の女性と分かりました。車を運転していた男は酒を飲んでいて、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。 霧島警察署によりますと、23日午前4時半前、霧島市国分中央3丁目の市道で女性が乗用車にはねられ、およそ11時間後に死亡しました。警察で女性の身元の確認を進めていましたが、亡くなったのは、霧島市国分重久の飲食店従業員・山下向日葵さん（24）と分かりました