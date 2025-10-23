23日夕方、名古屋市の名古屋高速で、愛知県警の護送車がトラックに追突される事故があり、護送車に乗っていた男性2人が救急搬送されました。 警察によりますと、午後4時20分すぎ、中区丸の内の名古屋高速都心環状線で、愛知県警の護送車がトラックに追突されました。 この事故で、護送車に乗っていた20代と30代の男性2人が病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。 トラックを運転していた20代の男性に