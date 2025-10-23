モデル・タレントのユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。10月の火曜日は、10月17日（金）から30日（木）まで開催される「JAPAN TRADITIONAL CRAFTS WEEK 2025」に注目します。10月21日（火）にピックアップしたのは、愛媛県の伝統的工芸品「砥部焼（とべやき）」です。「清月窯」の“砥部のおいさん”の器や箸置きを手にする吉田明