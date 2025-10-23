前の話を読む。不倫相手に自分の「趣味」をバラされた夫は勢いで「離婚」を口にした。妻は夫と不倫相手に慰謝料を請求すると告げ、離婚にひた走る。■義父VS実母、再び■左遷と無職…■義父もさんざんなことに■実母と妹のサポートがあってこそ■親友は何を話すのか…義父は離婚の話を聞いて「許さん、生意気だ」と激しく反発しました。しかし実母が毅然とした態度で「大人が決めたことに口出しするな」と突っぱねてくれたのです。