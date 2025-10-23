■これまでのあらすじ凛は結婚の決意を胸に、母へ報告するため実家を訪れる。先に弟が同棲宣言をし母が大騒ぎする中、凛の結婚話は思いのほか歓迎され、母は式の準備にまで張り切り始める。だが父の話題が出た途端、空気は一変。さらに凛が彼の海外赴任に伴い仕事を辞めてついていくと告げると、母は猛反対。戸惑いながらも必死で説得する凛だが、知らないはずの弟が同棲を暴露し場は大混乱に。父と離婚した過去が母を娘の結婚に対