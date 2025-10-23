秋田朝日放送 合併に向けて協議を進めてきた湯沢・雄勝地区の２つのＪＡの合併契約調印式が２３日行われました。合併により秋田県内４番目の規模となる新たなＪＡが誕生します。 合併契約を結んだのは、湯沢市と東成瀬村、羽後町の一部を管轄する「ＪＡこまち」と「ＪＡうご」です。湯沢市のホテルで２３日、調印式が行われました。 「ＪＡこまち」と「ＪＡうご」は、秋田県内１３のＪＡを１つにする「県１（いち）ＪＡ構