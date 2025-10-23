秋田朝日放送 ２３日の秋田県内は八幡平で今季初めての氷点下を記録しました。冬の訪れが近づく中、秋田市では除雪車の出動式が行われました。 秋田道の秋田南インターで行われた出動式にはネクスコ東日本の職員や警察官などおよそ８０人が集まり、除雪作業の無事故と安全を願いました。式には御所野幼稚園の園児２８人も参加し、作業員に激励の気持ちを込めて花束が贈られました。 ネクスコ東日本秋田管理事務所で