元テニスのスター選手アンドレ・アガシさん（５５）が２２日（日本時間２３日）に自身のインスタグラムを更新。妻・シュテフィ・グラフさん（５６）との２ショットを公開した。２００１年１０月２２日に結婚した２人。アガシさんは「この素晴らしい女性と過ごして２４年。記念日おめでとう、シュテフィ。君は僕のユニコーンだよ！」と記し、結婚記念日を祝い妻への愛をつづった。また長髪がトレードマークだった現役時代の２シ