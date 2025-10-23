◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）広島は、支配下で指名した７人のうち６人が大学生という異例のドラフトとなった。育成２人を含めた９人の指名で、高校生は６位指名した西川篤夢内野手（神村学園高伊賀）の一人だけ。新井監督は「本当にいいドラフトになった」と総括した。１位指名で３球団が競合した立石正広内野手（創価大）の交渉権は阪神に譲った。１２球団最速で公