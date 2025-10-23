21:00 レーンECBチーフエコノミスト、イベント出席 21:30 カナダ小売売上高（8月） 予想0.9%前回-0.8%（前月比) 予想1.2%前回-1.2%（コア・前月比) 22:00 ディングラ英中銀委員、アイルランド中銀主催会議出席 23:00 ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（10月） 予想-15.1前回-14.9 米中古住宅販売件数（9月） 予想410.0万件前回400.0万件 予想2.0%前