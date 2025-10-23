秋田朝日放送 ２３日、緊急銃猟制度に基づく市街地でのクマへの発砲が新たに秋田県仙北市で行われました。２２日に続き秋田県内では２例目です。 仙北市によりますと、２３日午後１時ごろ仙北市角館町川原町の畑で親子とみられるクマ２頭を銃によって駆除しました。クマ２頭は２２日から目撃されカキを食べるなどしていて、爆竹を鳴らしても立ち去らず居座っていました。 現場は角館の武家屋敷の近くで、道路をはさんで向