グループで大事な名前を決める中で、「それでいいじゃん」「みんなで決めよう」と子どもたちが意見を交わす場面があった。【映像】真剣そのもの！ 白熱した議論の様子“しなこ”らを手掛けるあぃりDXがプロデューサーを務めるキッズグループオーディション番組『Amazing Kids Audition』の#3が10月23日に放送された。応募資格は5〜10歳（応募時点）で、合格者はあぃりDXも出演する『Harajuku Festival vol.1 〜子ども心を救え