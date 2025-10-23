「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）広島からドラフト４位指名を受けた工藤泰己投手（２２）＝北海学園大＝は、１２球団のうち広島だけ面談がなかっただけに、「まさかカープとはびっくりしている。うれしい気持ち」と目を丸くさせて喜んだ。米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手に憧れ、小学３年から野球を開始。北海高では１年時から捕手としてベンチ入りし、同