68人が犠牲になった中越地震から10月23日で21年。被災地では各地で追悼の祈りが捧げられました。「教訓を次の世代に伝えていく」記憶が風化させないことが私たちに求められています。平穏な日常が奪われたあの日から21年…長岡市旧山古志村。地震が発生した午後5時56分。鎮魂の祈りに包まれました。犠牲になった多くの人たちへの思い…そして、当時の出来事を忘れない大切な1日です。2004年10月23日に発生した中越地震。最大震度7