八郎潟町で民家の敷地に植えられているカキの木に登っているクマが撮影されました。22日午後1時ごろ、今は空き家となっている隣の家のカキの木に、クマが登っているのを発見し撮影したそうです。撮影者は新聞などでクマの目撃情報をチェックしていて、2日ほど前から自宅近くでも目撃されていることを知っていたということです。クマはあまり大きくなく、子グマに見えたといいます。映像では、枝に座り込んだクマが盛んに口を動かし