HYBE LATIN AMERICAが手がけるラテンボーイグループ SANTOS BRAVOS（サントス・ブラボス）が、10月22日に正式デビュー。あわせて、デビューシングル「0%」を配信リリースした。 （参考：HYBEからデビューの新グループKATSEYE「Touch」バイラルヒットドキュメンタリーが世界中で話題に） SANTOS BRAVOSは、メキシコシティのナショナル・オーディトリアム（Auditorio