Hans.（ハンズ）が、新曲「Silver Lining」を10月23日にリリース。あわせてMVも公開した。 （参考：タイラー・ザ・クリエイター、『CHROMAKOPIA』と『DTTG』の見事な融合合唱の渦で満ちた8年ぶりの来日公演） Hans. - Silver LiningHans.はニュージーランド オークランド出身であり、現在はオーストラリア シドニーを拠点とする韓国系オルタナティブアーティスト。