「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）明大・小島大河捕手（２１）は西武から１位指名を受け「一番高い評価をいただけたことを、とてもうれしく思います」と喜んだ。西武は２１日に１位指名を公言していたが本人は「ホッとした気持ちが一番でした」と笑顔でプロ入りを実感。明大からは１６年連続でドラフト指名選手が輩出され、ＮＰＢドラフトでの史上最長を更新した。