「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、本指名で73人、育成選手は43人が指名された。正式入団となれば、2組の兄弟プロ野球選手誕生する。ヤクルトは6位で石井巧内野手（NTT東日本）を指名した。兄は日本ハム・石井一成内野手で、16年のドラフト2位で日本ハムに入団している。また、ロッテは5位で冨士隼斗投手（日本通運）を指名。弟の大和は昨年のドラフトで育成1位で西武に入団