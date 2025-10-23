小泉進次郎防衛相、ヘグセス米国防長官日米両政府は、小泉進次郎防衛相とヘグセス国防長官の会談を29日に東京都内で実施する方向で調整に入った。複数の関係者が23日、明らかにした。ヘグセス氏はトランプ大統領の来日に合わせて日本を訪れる予定で、小泉氏は2022年末に策定した国家安全保障戦略など安保関連3文書の改定作業に前倒しで着手する方針を伝達。防衛費を増額し、防衛力の抜本的強化に取り組む考えも説明する構えだ。