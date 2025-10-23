国土交通省は２２日、栃木県の防災ヘリがオリエンテーリング大会中に行方不明となった男性を捜索中、ヘリの風圧で飛んだ枝が地上にいた６０歳代の男性に直撃し、首を骨折させたと発表した。国交省や県によると、日光市の山中で１８日正午頃、防災ヘリが、隊員を地上に降ろそうとしたところ、ヘリの風圧によって直径５〜１０センチほどの枝が飛散し、地上で捜索活動を行っていた男性に直撃した。男性は日本オリエンテーリング協